سميرة نقولا مسلّم

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جيل، أرملة المرحوم جورج مسلّم،البروفسور نقولا مسلّم، زوجته سندرا باخوس وأولادهما جورج مكسيم وكزافيه،داليدا أبو حيدر، أرملة المرحوم بيار مسلّم وأولادها بيار جونيور وجيل،المحامي ميشال مسلّم،المختار ربيع مسلّم،ينعون اليكم بمزيد من الأسى واللوعة فقيدتـهم الغالية المأسوف عليها المرحومةسميرة نقولا مسلّمتقام الصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأحد الواقع في 22 تشرين الأول 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الكاثوليك في زحلة.تقبل التعازي في صالون كاتدرائية سيدة النجاة للروم الكاثوليك في زحلة، قبل الدفن وبعده، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.