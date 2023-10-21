Advertisement

تعازي ووفيات

سميرة نقولا مسلّم

Lebanon 24
21-10-2023 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1120768-638334686242030721.jpg
Doc-P-1120768-638334686242030721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جيل، أرملة المرحوم جورج مسلّم،

البروفسور نقولا مسلّم، زوجته سندرا باخوس وأولادهما جورج مكسيم وكزافيه،

داليدا أبو حيدر، أرملة المرحوم بيار مسلّم وأولادها بيار جونيور وجيل،

المحامي ميشال مسلّم،

المختار ربيع مسلّم،
Advertisement

ينعون اليكم بمزيد من الأسى واللوعة فقيدتـهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

سميرة نقولا مسلّم

تقام الصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم  الأحد الواقع في 22 تشرين الأول  2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الكاثوليك في زحلة.

 تقبل التعازي في صالون كاتدرائية سيدة النجاة للروم الكاثوليك في زحلة، قبل الدفن وبعده، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
00:03 | 2023-10-21
12:54 | 2023-10-18
00:11 | 2023-10-18
00:10 | 2023-10-18
23:30 | 2023-10-15
00:53 | 2023-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24