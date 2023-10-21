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تعازي ووفيات
داود قسطنطين دعدس
Lebanon 24
21-10-2023
|
00:03
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شقيقاته عدلا زوجة نعيم الحاج
منى وساميا
اولاد شقيقته عدلا ايلينا الحاج زوجة لنصلو سرسق واولادهما:
ساريا، صوفيا، ليام
ماريا الحاج زوجة فايز خوري واولادهما:
الكسندر، كارل
كارينا الحاج
وعموم عائلات دعدس، فرّاج، الحاج، سرسق، خوري، العيسى وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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داود قسطنطين دعدس
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه 18 تشرين الاول 2023 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 21 الجاري في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً، ويوم الاحد 22 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.
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