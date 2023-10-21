داود قسطنطين دعدس

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شقيقاته عدلا زوجة نعيم الحاجمنى وساميااولاد شقيقته عدلا ايلينا الحاج زوجة لنصلو سرسق واولادهما:ساريا، صوفيا، ليامماريا الحاج زوجة فايز خوري واولادهما:الكسندر، كارلكارينا الحاجوعموم عائلات دعدس، فرّاج، الحاج، سرسق، خوري، العيسى وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومداود قسطنطين دعدسالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه 18 تشرين الاول 2023 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 21 الجاري في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً، ويوم الاحد 22 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت ـ شارع المكحول.