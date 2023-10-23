دار الفتوى ومؤسسات إسلامية نعت الشيخ أنس طبارة

نعت دار الفتوى عميد كلية الشريعة - جامعة بيروت الإسلامية العلامة المربي الأستاذ الدكتور الشيخ أنس جميل طبارة.



كما نعاه كل من: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، دور الإفتاء في لبنان، مجلس المفتين في لبنان، المحكمة الشرعية السنية العليا، المحاكم الشرعية السنية في لبنان، المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، جامعة بيروت الاسلامية- كلية الشريعة الإسلامية، الجامعات الإسلامية في لبنان، قضاة الشرع وعلماء لبنان، ازهر لبنان وفروعه، إذاعة القرآن الكريم في لبنان، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، صندوق الزكاة في لبنان، لجان المساجد في لبنان، جمعية متخرجي ازهر لبنان، خريجو كلية الشريعة الإسلامية في لبنان والجمعيات والهيئات والمراكز الإسلامية في لبنان.

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يصلى على جثمانه عصر اليوم الاثنين في 23 تشرين الأول، في مسجد البساتنة حيث يوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة الحرج.



تقبل التعازي للرجال والنساء في الثاني والثالث الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 تشرين الأول 2023 في قاعة صندوق الزكاة في لبنان، بجانب دار الفتوى بين صلاة العصر والمغرب.