Advertisement

تعازي ووفيات

دار الفتوى ومؤسسات إسلامية نعت الشيخ أنس طبارة

Lebanon 24
23-10-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1121615-638336565542028864.png
Doc-P-1121615-638336565542028864.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت دار الفتوى عميد كلية الشريعة - جامعة بيروت الإسلامية العلامة المربي الأستاذ الدكتور الشيخ أنس جميل طبارة.

كما نعاه كل من: المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، دور الإفتاء في لبنان، مجلس المفتين في لبنان، المحكمة الشرعية السنية العليا، المحاكم الشرعية السنية في لبنان، المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، جامعة بيروت الاسلامية- كلية الشريعة الإسلامية، الجامعات الإسلامية في لبنان، قضاة الشرع وعلماء لبنان، ازهر لبنان وفروعه، إذاعة القرآن الكريم في لبنان، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، صندوق الزكاة في لبنان، لجان المساجد في لبنان، جمعية متخرجي ازهر لبنان، خريجو  كلية الشريعة الإسلامية في لبنان والجمعيات والهيئات والمراكز الإسلامية في لبنان.
Advertisement

يصلى على جثمانه عصر اليوم الاثنين في 23 تشرين الأول، في مسجد البساتنة حيث يوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة الحرج.

تقبل التعازي للرجال والنساء في الثاني والثالث الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 تشرين الأول 2023 في قاعة صندوق الزكاة في لبنان، بجانب دار الفتوى بين صلاة العصر والمغرب.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
04:58 | 2023-10-22
00:03 | 2023-10-21
00:02 | 2023-10-21
12:54 | 2023-10-18
00:11 | 2023-10-18
00:10 | 2023-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24