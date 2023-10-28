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تعازي ووفيات

المربية أنجال الياس عوض

Lebanon 24
28-10-2023 | 13:51
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أبناء الفقيدة الدكتور نافذ وراق زوجته وفاء رحال وعائلته

الدكتور الياس وراق زوجته الدكتورة باسكال خوري وعائلته (رئيس جامعة البلمند)

بناتها سلمى وراق أرملة المرحوم طوني غصن وعائلتها

الدكتورة وديعة وراق زوجة الدكتور صبري ادّو وعائلتها
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أشقاؤها المرحوم يعقوب عوض

عائلة المرحوم جورج عوض

شقيقاتها عائلة المرحومة أديبه (في المهجر)

وداد أرملة المرحوم ابراهيم زيادة وعائلتها

عائلة المرحومة مارغو عوض تبشراني

أبناء حميها عائلة المرحوم سليمان وراق

عائلة المرحوم جورج وراق

بنات حميها عائلة المرحومة سلمى وراق

عائلة المرحومة لطيفة وراق

عائلة المرحومة مريانا وراق الخوري

ناهية دعبول وعائلتها

وعائلات وراق، عوض، رحال، خوري، غصن، ادّو، زيادة، تبشراني، مارون، دعبول، عبد المسيح، الخوري وعموم عائلات شربيلا في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المرحومة

المربية أنجال الياس عوض

أرملة المرحوم المربي لطف الله وراق

تقام الصلاة لراحة نفسها يوم السبت ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة السيدة - شربيلا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً ويوم الأحد ۲۹ الجاري في قاعة مطرانية الروم الأرثوذكس – طرابلس من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً ويوم الاثنين ۳۰ الجاري في قاعة كنيسة مار نقولا الاشرفية - بيروت من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً.
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