المربية أنجال الياس عوض

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أبناء الفقيدة الدكتور نافذ وراق زوجته وفاء رحال وعائلتهالدكتور الياس وراق زوجته الدكتورة باسكال خوري وعائلته (رئيس جامعة البلمند)بناتها سلمى وراق أرملة المرحوم طوني غصن وعائلتهاالدكتورة وديعة وراق زوجة الدكتور صبري ادّو وعائلتهاأشقاؤها المرحوم يعقوب عوضعائلة المرحوم جورج عوضشقيقاتها عائلة المرحومة أديبه (في المهجر)وداد أرملة المرحوم ابراهيم زيادة وعائلتهاعائلة المرحومة مارغو عوض تبشرانيأبناء حميها عائلة المرحوم سليمان وراقعائلة المرحوم جورج وراقبنات حميها عائلة المرحومة سلمى وراقعائلة المرحومة لطيفة وراقعائلة المرحومة مريانا وراق الخوريناهية دعبول وعائلتهاوعائلات وراق، عوض، رحال، خوري، غصن، ادّو، زيادة، تبشراني، مارون، دعبول، عبد المسيح، الخوري وعموم عائلات شربيلا في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم المرحومةالمربية أنجال الياس عوضأرملة المرحوم المربي لطف الله وراقتقام الصلاة لراحة نفسها يوم السبت ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة السيدة - شربيلا – عكار.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً ويوم الأحد ۲۹ الجاري في قاعة مطرانية الروم الأرثوذكس – طرابلس من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً ويوم الاثنين ۳۰ الجاري في قاعة كنيسة مار نقولا الاشرفية - بيروت من الساعة الحادية عشرة صباحاً الى السادسة مساءً.