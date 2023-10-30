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تعازي ووفيات

وفاة عبدو أيوب حجيج

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:44
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وفاة عبدو أيوب حجيج

والدته: المرحومة سيدي الخوري يوسف شمعون

أشقاؤه: كميل حجيج زوجته أندريه شهوان وإبنتاهما: سيدي حجيج زوجة موسى مطران، بيرلا حجيج
إبنتا المرحوم سمير حجيج زوجته المرحومة ماري يوسف نادر: الدكتورة زينة حجيج زوجة المهندس وديع أبي عبدالله وعائلتهما، رنا حجيج زوجة المهندس كريم بحسون
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شقيقاته: مارلين أيوب حجيج
المرحومة تيريز أيوب حجيج

وعموم عائلات حجيج، شمعون، شهوان، نادر، مطران، أبي عبدالله، بحسون، ااكرك، أبي نادر، صدقة، حداد، جميّل وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم عبدو أيوب حجيج،

الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأحد 29 تشرين الأول 2023 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين 30 تشرين الأول 2023، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة سيدة المعونات، المعلقة، زحلة. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن المعلقة، زحلة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبعده يوم الإثنين 30 الجاري، في صالون كنيسة سيدة المعونات، المعلقة، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
 
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