كلاديس داود خيرالله

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زوجها فيكتور شاهين منصورشقيقها الياس داوود خيرالله وعائلته (مختار الاشرفية الأسبق)شقيقاتها أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس أبي نكد وعائلاتهمسامية ارملة المرحوم بشارة كسروانيأمال زوجة أنطون فلوطي وعائلتهاينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومةكلاديس داود خيراللهتقبل التعازي اليوم الاربعاء الأول من تشرين الثاني 2023 ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة رعية مار يوسف الحكمة – الاشرفية.