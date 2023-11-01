27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
كلاديس داود خيرالله
Lebanon 24
01-11-2023
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجها فيكتور شاهين منصور
شقيقها الياس داوود خيرالله وعائلته (مختار الاشرفية الأسبق)
شقيقاتها أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس أبي نكد وعائلاتهم
سامية ارملة المرحوم بشارة كسرواني
أمال زوجة أنطون فلوطي وعائلتها
Advertisement
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
كلاديس داود خيرالله
تقبل التعازي اليوم الاربعاء الأول من تشرين الثاني 2023 ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة رعية مار يوسف الحكمة – الاشرفية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
Lebanon 24
حدثٌ طارئ في صيدا.. هذا ما حصل مع طائرة إسرائيلية هناك!
14:57 | 2023-10-31
31/10/2023 02:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة لـ"مناشير إسرائيلية" قيلَ أنها رُميت فوق صيدا.. ما حقيقتها؟
14:20 | 2023-10-31
31/10/2023 02:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
Lebanon 24
حالة من الهلع بين المواطنين... ماذا حصل قبل قليل في طرابلس؟
10:13 | 2023-10-31
31/10/2023 10:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
Lebanon 24
ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)
06:11 | 2023-10-31
31/10/2023 06:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عاجل من "المالية" بشأن الرواتب.. إليكم ما جاء فيه
14:42 | 2023-10-31
31/10/2023 02:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
00:51 | 2023-11-01
نورما أديب الفرزلي
00:50 | 2023-11-01
سالم أنطون طنوس
02:44 | 2023-10-30
وفاة عبدو أيوب حجيج
15:46 | 2023-10-29
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
07:38 | 2023-10-29
وفاة النائب السابق بهاء الدين عيتاني
13:51 | 2023-10-28
المربية أنجال الياس عوض
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
01/11/2023 09:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
01/11/2023 09:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
01/11/2023 09:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24