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تعازي ووفيات

كلاديس داود خيرالله

Lebanon 24
01-11-2023 | 00:49
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زوجها فيكتور شاهين منصور

شقيقها الياس داوود خيرالله وعائلته (مختار الاشرفية الأسبق)

شقيقاتها أولاد المرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس أبي نكد وعائلاتهم

سامية ارملة المرحوم بشارة كسرواني

أمال زوجة أنطون فلوطي وعائلتها
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ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

كلاديس داود خيرالله

تقبل التعازي اليوم الاربعاء الأول من تشرين الثاني 2023 ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة رعية مار يوسف الحكمة – الاشرفية.
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