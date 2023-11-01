سالم أنطون طنوس

Advertisement

أولاده انطوان طنوس زوجته اولغا الحاج عبيد وولدهما: ديمتريلورا طنوس واولادها: إيلا وليوشقيقه كمال زوجته الين البستاني وعائلتهشقيقتاه ليلى زوجة موريس قوقاز وعائلتهامنى طنوس واولادهاوعموم عائلات طنوس، البستاني، كوكاز، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومسالم أنطون طنوستقبل التعازي يوم الاربعاء 1 تشرين الثاني 2023 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.