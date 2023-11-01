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تعازي ووفيات

سالم أنطون طنوس

Lebanon 24
01-11-2023 | 00:50
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أولاده انطوان طنوس زوجته اولغا الحاج عبيد وولدهما: ديمتري

لورا طنوس واولادها: إيلا وليو

شقيقه كمال زوجته الين البستاني وعائلته

شقيقتاه ليلى زوجة موريس قوقاز وعائلتها

منى طنوس واولادها

وعموم عائلات طنوس، البستاني، كوكاز، وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
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سالم أنطون طنوس

تقبل التعازي يوم الاربعاء 1 تشرين الثاني 2023 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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