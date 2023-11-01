نورما أديب الفرزلي

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أبناؤها اديبيوسف زوجته جومانا عبود واولادهما:البيرتينو، نورمان، سارة، دياناهشام زوجته ساندرا غطاس واولادهما:الياس والكسندرابنتاها آمال زوجة ستيفان الهرت وولدها ادمون جبارةليلى زوجة جان كلود قسيس وبناتهما:غريس، كريستينا، ستيفانيشقيقتها سعاد ارملة المرحوم ادمون جبارة واولادها:مسعود، ماجد، طلال، جوماناوعموم عائلات الفرزلي، عبود، غطاس، الهرت، قسيس، معوشي، جبارة، مسلّم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةنورما اديب الفرزليوالدها المرحوم اديب الفرزلي(نائب رئيس مجلس النواب سابقاً)والدتها المرحومة آمال المعوشيالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 28 تشرين الاول ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلثاء 31 الجاري في كنيسة مار نقولا للروم الارثوذكس، جب جنين (البقاع الغربي) حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الاربعاء الاول من تشرين الثاني 2023 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا للروم الارثوذكس، جب جنين.ويوم الخميس 2 تشرين الثاني في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.للتعزية عبر الهاتف:اديب: 03/603310يوسف: 76/762644هشام: 03/222732