Advertisement

تعازي ووفيات

نورما أديب الفرزلي

Lebanon 24
01-11-2023 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1125032-638344183854213968.jpg
Doc-P-1125032-638344183854213968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبناؤها اديب

يوسف زوجته جومانا عبود واولادهما:

البيرتينو، نورمان، سارة، ديانا

هشام زوجته ساندرا غطاس واولادهما:

الياس والكسندر

ابنتاها آمال زوجة ستيفان الهرت وولدها ادمون جبارة

ليلى زوجة جان كلود قسيس وبناتهما:
Advertisement

غريس، كريستينا، ستيفاني

شقيقتها سعاد ارملة المرحوم ادمون جبارة واولادها:

مسعود، ماجد، طلال، جومانا

وعموم عائلات الفرزلي، عبود، غطاس، الهرت، قسيس، معوشي، جبارة، مسلّم وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

نورما اديب الفرزلي

والدها المرحوم اديب الفرزلي

(نائب رئيس مجلس النواب سابقاً)

والدتها المرحومة آمال المعوشي

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 28 تشرين الاول ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلثاء 31 الجاري في كنيسة مار نقولا للروم الارثوذكس، جب جنين (البقاع الغربي) حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الاربعاء الاول من تشرين الثاني 2023 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا للروم الارثوذكس، جب جنين.

ويوم الخميس 2 تشرين الثاني في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

للتعزية عبر الهاتف:

اديب: 03/603310

يوسف: 76/762644

هشام: 03/222732
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
00:50 | 2023-11-01
00:49 | 2023-11-01
02:44 | 2023-10-30
15:46 | 2023-10-29
07:38 | 2023-10-29
13:51 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24