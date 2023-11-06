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تعازي ووفيات

جان ​عفيف ​صفير

Lebanon 24
06-11-2023 | 23:27
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زوجة الفقيد دنيز داوود غانم الغريّب

إبناه الدكتور إيلي

شربل

إبنته المهندسة ماري

شقيقه ماريا عازوري أرملة شقيقه المرحوم جاك صفير

إبنة شقيقه بليندا

شقيقته جاكلين زوجة سامي رزق وعائلتها

أبناء شقيقته الدكتور ريشار رزق 
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المهندس إدغار رزق وعائلته

جيرار رزق وزوجته جيسيكا بيراق وعائلته

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

جان عفيف صفير

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلثاء 7 تشرين الثاني 2023 في كنيسة مار روكز، ريفون كسروان ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار روكز، ريفون إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 8 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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