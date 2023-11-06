جان ​عفيف ​صفير

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زوجة الفقيد دنيز داوود غانم الغريّبإبناه الدكتور إيليشربلإبنته المهندسة ماريشقيقه ماريا عازوري أرملة شقيقه المرحوم جاك صفيرإبنة شقيقه بلينداشقيقته جاكلين زوجة سامي رزق وعائلتهاأبناء شقيقته الدكتور ريشار رزقالمهندس إدغار رزق وعائلتهجيرار رزق وزوجته جيسيكا بيراق وعائلتهوأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومجان عفيف صفيريحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلثاء 7 تشرين الثاني 2023 في كنيسة مار روكز، ريفون كسروان ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار روكز، ريفون إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 8 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.