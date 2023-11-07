أهالي زحلة
آل فتوش
زوجة الفقيد: مريم جورج العتل
ولداه: نقولا زوجته جويل نحاس وعائلتهما
يوسف زوجته كارين داوود وعائلتهما
ابنته: فدوى زوجة ناصيف الخوري غانم وعائلتهما
أشقاؤه: عائلة المرحوم إيلي ميشال فتوش
الوزير والنائب السابق المحامي الدكتور نقولا ميشال فتوش
عائلة المرحوم بيار ميشال فتوش
موسى ميشال فتوش
وعموم عائلات: فتوش، العتل، عقيقي، نحاس، داوود، الخوري غانم، القاصوف، جحا، بركات، سابا، لطيف، بربور، شيبان، رياشي، حاتم، قرطاس، حايك، مطران، أبي هيلا، خراط، بنّا، حداد، سميرة، طرابلسي، مزرعاني، جميّل، رباي، أبو حنا، شموني، نمير، سرور، لبابيدي، أبوجودة، عموري، مورانيك، مسلّم، أيوب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم
طوني ميشال فتوش
والدته المرحومة فدوى فتوش
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الثلثاء الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 8 تشرين الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك- زحلة (مدافن البيادر)
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة آل فتوش- زحلة اليوم الأربعاء وغداً الخميس 8 و 9 منه من الساعة العاشرة صباحًا لغاية السادسة مساءً.