طوني ​ميشال​ فتوش

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أهالي زحلةآل فتوشزوجة الفقيد: مريم جورج العتلولداه: نقولا زوجته جويل نحاس وعائلتهمايوسف زوجته كارين داوود وعائلتهماابنته: فدوى زوجة ناصيف الخوري غانم وعائلتهماأشقاؤه: عائلة المرحوم إيلي ميشال فتوشالوزير والنائب السابق المحامي الدكتور نقولا ميشال فتوشعائلة المرحوم بيار ميشال فتوشموسى ميشال فتوشوعموم عائلات: فتوش، العتل، عقيقي، نحاس، داوود، الخوري غانم، القاصوف، جحا، بركات، سابا، لطيف، بربور، شيبان، رياشي، حاتم، قرطاس، حايك، مطران، أبي هيلا، خراط، بنّا، حداد، سميرة، طرابلسي، مزرعاني، جميّل، رباي، أبو حنا، شموني، نمير، سرور، لبابيدي، أبوجودة، عموري، مورانيك، مسلّم، أيوب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحومطوني ميشال فتوشوالدته المرحومة فدوى فتوشالراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الثلثاء الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية، يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 8 تشرين الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك- زحلة (مدافن البيادر)تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة آل فتوش- زحلة اليوم الأربعاء وغداً الخميس 8 و 9 منه من الساعة العاشرة صباحًا لغاية السادسة مساءً.