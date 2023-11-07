اولادها جوزف زوجته الين رحمه واولادهما:
امين زوجته نادين الزعني وعائلته
ايزابيل زوجة شورت فاندرلان
توفيق زوجته ايمان مكتف
اندريه زوجته كارول باسيلا واولادهما:
كارن زوجة جون خباز وعائلتها
اندرو
انطوني زوجته سيرينا المملوك وعائلته
كلادس زوجة النائب السابق الدكتور عاطف مجدلاني
وولدها: الأمير طارق شهاب زوجته كلارا الجميّل وعائلته
اولاد شقيقتها المرحومة جاكلين ارملة ايلي صادق وعائلاتهم
وعموم عائلات عور، بهادوريان، رحمه، باسيلا، مجدلاني، الزعني، فاندرلان، مكتف، خباز، المملوك، شهاب، الجميّل، صادق وعموم اهالي انفه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ايزابيل بهادوريان
ارملة المرحوم امين جرجس عور
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 9 الجاري في كنيسة مار جرجس، انفه حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة في انفه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 10 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.