ايزابيل​ بهادوريان

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اولادها جوزف زوجته الين رحمه واولادهما:امين زوجته نادين الزعني وعائلتهايزابيل زوجة شورت فاندرلانتوفيق زوجته ايمان مكتفاندريه زوجته كارول باسيلا واولادهما:كارن زوجة جون خباز وعائلتهااندروانطوني زوجته سيرينا المملوك وعائلتهكلادس زوجة النائب السابق الدكتور عاطف مجدلانيوولدها: الأمير طارق شهاب زوجته كلارا الجميّل وعائلتهاولاد شقيقتها المرحومة جاكلين ارملة ايلي صادق وعائلاتهموعموم عائلات عور، بهادوريان، رحمه، باسيلا، مجدلاني، الزعني، فاندرلان، مكتف، خباز، المملوك، شهاب، الجميّل، صادق وعموم اهالي انفه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةايزابيل بهادوريانارملة المرحوم امين جرجس عورالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 9 الجاري في كنيسة مار جرجس، انفه حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة في انفه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 10 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.