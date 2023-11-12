Advertisement

تعازي ووفيات

عصام​ فؤاد ​الخوري

Lebanon 24
12-11-2023 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1129682-638354511902359491.jpg
Doc-P-1129682-638354511902359491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبديّة مساء السبت الواقع فيه 11 تشرين الثاني 2023 المرحوم

عصام فؤاد الخوري

نقيب المحامين سابقاً

وزير الدفاع الوطني سابقاً

وزير التربية الوطنية سابقاً

نقابة المحامين في بيروت
Advertisement

زوجة الفقيد المحامية مرسال ميشال عون

شقيقه اولاد شقيقه المرحوم جورج

فؤاد

غاده وزوجها المهندس مروان عقيقي وعائلتهما

المحامي عصام وزوجته ليديا انطونيو الهاشم وعائلتهما

شقيقاته مي ارملة المرحوم نقيب المحامين السابق فايز حداد واولادها :

 نقيبة المحامين سابقاً امل

 منى

 لينا وزوجها المهندس سليم الصالومي وعائلتهما

 البرفيسور د. فادي وزوجته الدكتورة نادين يزبك وعائلتهما

ناديا ارملة المرحوم المحامي حفيظ ابو جوده واولادها :

 المحامي ادونيس وزوجته المحامية فاديا ملحه وعائلتهما

 البرفيسور د. انطوان وزوجته الدكتورة ساميا سكر وعائلتهما

 ليلى وزوجها المهندس جورج شلالا وعائلتهما

 فادي وزوجته ميراي عبده وعائلتهما

هدى ارملة المرحوم الدكتور خليل الكسرواني وولداها :

 البرفيسور د. اسعد وزوجته الدكتورة ريتا الخوري وعائلتهما

 المحامية زينا

عمه اسما سلوم ارملة عمه المرحوم ايليا الخوري وولداها :

 القاضي رجا وزوجته القاضية روزين غنطوس وعائلتهما

 المحامي ربيع وزوجته المحامية شادية الرموز وعائلتهما

عماته عائلة المرحومة نجلا زوجة المرحوم خليل الكعدي

 عائلة المرحومة انجال زوجة المرحوم شكيب القهوجي

 عائلة المرحومة ادما زوجة المرحوم متري نصرالله 

وعائلات الخوري، عون، بلان، مزهر، حداد، ابو جوده، الكسرواني، عقيقي، الهاشم، الصالومي، يزبك، ملحه، سكر، شلالا، عبده، سلوم، غنطوس، الرموز، الكعدي، القهوجي، نصرالله، سعد، الصايغ، عياش، ابي نادر وعموم عائلات الحدث وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه على رجاء القيامة المجيدة.

تُقام صلاة الجنّاز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس الحدث.

تُقبل التعازي قبل الدفن ويومي الثلثاء والاربعاء 14 و15 الجاري في دارة آل الخوري، الحدت، شارع فؤاد الخوري، حي مار الياس، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:05 | 2023-11-12
05:17 | 2023-11-10
04:54 | 2023-11-10
23:46 | 2023-11-07
23:42 | 2023-11-07
08:21 | 2023-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24