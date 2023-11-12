رقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبديّة مساء السبت الواقع فيه 11 تشرين الثاني 2023 المرحوم
عصام فؤاد الخوري
نقيب المحامين سابقاً
وزير الدفاع الوطني سابقاً
وزير التربية الوطنية سابقاً
نقابة المحامين في بيروت
زوجة الفقيد المحامية مرسال ميشال عون
شقيقه اولاد شقيقه المرحوم جورج
فؤاد
غاده وزوجها المهندس مروان عقيقي وعائلتهما
المحامي عصام وزوجته ليديا انطونيو الهاشم وعائلتهما
شقيقاته مي ارملة المرحوم نقيب المحامين السابق فايز حداد واولادها :
نقيبة المحامين سابقاً امل
منى
لينا وزوجها المهندس سليم الصالومي وعائلتهما
البرفيسور د. فادي وزوجته الدكتورة نادين يزبك وعائلتهما
ناديا ارملة المرحوم المحامي حفيظ ابو جوده واولادها :
المحامي ادونيس وزوجته المحامية فاديا ملحه وعائلتهما
البرفيسور د. انطوان وزوجته الدكتورة ساميا سكر وعائلتهما
ليلى وزوجها المهندس جورج شلالا وعائلتهما
فادي وزوجته ميراي عبده وعائلتهما
هدى ارملة المرحوم الدكتور خليل الكسرواني وولداها :
البرفيسور د. اسعد وزوجته الدكتورة ريتا الخوري وعائلتهما
المحامية زينا
عمه اسما سلوم ارملة عمه المرحوم ايليا الخوري وولداها :
القاضي رجا وزوجته القاضية روزين غنطوس وعائلتهما
المحامي ربيع وزوجته المحامية شادية الرموز وعائلتهما
عماته عائلة المرحومة نجلا زوجة المرحوم خليل الكعدي
عائلة المرحومة انجال زوجة المرحوم شكيب القهوجي
عائلة المرحومة ادما زوجة المرحوم متري نصرالله
وعائلات الخوري، عون، بلان، مزهر، حداد، ابو جوده، الكسرواني، عقيقي، الهاشم، الصالومي، يزبك، ملحه، سكر، شلالا، عبده، سلوم، غنطوس، الرموز، الكعدي، القهوجي، نصرالله، سعد، الصايغ، عياش، ابي نادر وعموم عائلات الحدث وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه على رجاء القيامة المجيدة.
تُقام صلاة الجنّاز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس الحدث.
تُقبل التعازي قبل الدفن ويومي الثلثاء والاربعاء 14 و15 الجاري في دارة آل الخوري، الحدت، شارع فؤاد الخوري، حي مار الياس، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.