عصام​ فؤاد ​الخوري

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رقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبديّة مساء السبت الواقع فيه 11 تشرين الثاني 2023 المرحومعصام فؤاد الخورينقيب المحامين سابقاًوزير الدفاع الوطني سابقاًوزير التربية الوطنية سابقاًنقابة المحامين في بيروتزوجة الفقيد المحامية مرسال ميشال عونشقيقه اولاد شقيقه المرحوم جورجفؤادغاده وزوجها المهندس مروان عقيقي وعائلتهماالمحامي عصام وزوجته ليديا انطونيو الهاشم وعائلتهماشقيقاته مي ارملة المرحوم نقيب المحامين السابق فايز حداد واولادها :نقيبة المحامين سابقاً املمنىلينا وزوجها المهندس سليم الصالومي وعائلتهماالبرفيسور د. فادي وزوجته الدكتورة نادين يزبك وعائلتهماناديا ارملة المرحوم المحامي حفيظ ابو جوده واولادها :المحامي ادونيس وزوجته المحامية فاديا ملحه وعائلتهماالبرفيسور د. انطوان وزوجته الدكتورة ساميا سكر وعائلتهماليلى وزوجها المهندس جورج شلالا وعائلتهمافادي وزوجته ميراي عبده وعائلتهماهدى ارملة المرحوم الدكتور خليل الكسرواني وولداها :البرفيسور د. اسعد وزوجته الدكتورة ريتا الخوري وعائلتهماالمحامية زيناعمه اسما سلوم ارملة عمه المرحوم ايليا الخوري وولداها :القاضي رجا وزوجته القاضية روزين غنطوس وعائلتهماالمحامي ربيع وزوجته المحامية شادية الرموز وعائلتهماعماته عائلة المرحومة نجلا زوجة المرحوم خليل الكعديعائلة المرحومة انجال زوجة المرحوم شكيب القهوجيعائلة المرحومة ادما زوجة المرحوم متري نصراللهوعائلات الخوري، عون، بلان، مزهر، حداد، ابو جوده، الكسرواني، عقيقي، الهاشم، الصالومي، يزبك، ملحه، سكر، شلالا، عبده، سلوم، غنطوس، الرموز، الكعدي، القهوجي، نصرالله، سعد، الصايغ، عياش، ابي نادر وعموم عائلات الحدث وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه على رجاء القيامة المجيدة.تُقام صلاة الجنّاز لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2023 في كنيسة النبي الياس للروم الأرثوذكس الحدث.تُقبل التعازي قبل الدفن ويومي الثلثاء والاربعاء 14 و15 الجاري في دارة آل الخوري، الحدت، شارع فؤاد الخوري، حي مار الياس، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.