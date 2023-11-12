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تعازي ووفيات

تريز​ حبيب​ قواق

Lebanon 24
12-11-2023 | 23:05
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ابنها رامي وزوجته منى سمعان واولادهما: جان ، مايكل ، مارين 

شقيقتها انجيل حبيب قواق ارملة الياس اكو واولادها: 

فادي الياس اكو واولاده

كارولين الياس اكو وبناتها: يمنى ، ياسمين ، زينة جريصاتي
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فؤاد اكو وصديقته جمانة كسرواني 

ناجي الياس اكو وزوجته رانيا فغالي وبناتهما:

استيل وسيلينا

اولاد صهرها المرحوم فيكتور فرنسوا اكو وعائلاتهم

اولاد خالها المرحوم افرام قواق وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

تريز حبيب قواق

أرملة المرحوم جان فرنسوا اكو

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين ١٣ تشرين الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء ١٤ الجاري في صالون كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
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