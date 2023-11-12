تريز​ حبيب​ قواق

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ابنها رامي وزوجته منى سمعان واولادهما: جان ، مايكل ، مارينشقيقتها انجيل حبيب قواق ارملة الياس اكو واولادها:فادي الياس اكو واولادهكارولين الياس اكو وبناتها: يمنى ، ياسمين ، زينة جريصاتيفؤاد اكو وصديقته جمانة كسروانيناجي الياس اكو وزوجته رانيا فغالي وبناتهما:استيل وسيلينااولاد صهرها المرحوم فيكتور فرنسوا اكو وعائلاتهماولاد خالها المرحوم افرام قواق وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةتريز حبيب قواقأرملة المرحوم جان فرنسوا اكويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين ١٣ تشرين الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء ١٤ الجاري في صالون كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.