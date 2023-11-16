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تعازي ووفيات
المهندس هاني محمد عبدالله حمدان
Lebanon 24
16-11-2023
|
02:25
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انتقل الى رحمته تعالى فقيدنا الغالي
المهندس
هاني محمد عبدالله حمدان
زوجته نهى معتوق
بناته مايا زوجة د. ملهم جابر، ياسمين زوجة المخرج ايليا سليمان، عليا، تينا
شقيقه الباحث الاقتصادي كمال حمدان، زوجته دلال رضا
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شقيقاته رجاء زوجة حسين الدرويش، نجوى زوجة المرحوم محمد فخر الدين، منى، رندة زوجة المرحوم تمام الحلبي، سناء زوجة محمد علي بوتارا، سمر زوجة عماد عبود.
يصلىّ على جثمانه الطاهر يوم الخميس الوقع فيه 16 تشرين الثاني الساعة الثالثة بعد الظهر حيث يوارى الثرى في جبانة روضة الشهيدين.
تقبل التعازي يوم السبت 18 تشرين الثاني من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً في جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ قرب أمن الدولة.
الآسفون آل حمدان، معتوق، الدرويش، فخر الدين، الحلبي، بوتارا، عبود، رضا، برجاوي.
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