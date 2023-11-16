25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
نهاد ابراهيم خيرالله
Lebanon 24
16-11-2023
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابن الفقيدة ايلي زياده
ابنتها جمانه زياده واولادها وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
نهاد ابراهيم خيرالله
ارملة المرحوم طانيوس الياس زياده
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس ١٦ تشرين الثاني 2023 في كنيسة مار أنطونيوس البدواني - سبعل (قضاء عاليه).
Advertisement
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار أنطونيوس - سبعل من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الخامسة مساء.
ويوم الجمعة ۱۷ الجاري في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
07:44 | 2023-11-15
15/11/2023 07:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
02:25 | 2023-11-16
المهندس هاني محمد عبدالله حمدان
23:05 | 2023-11-12
تريز حبيب قواق
22:42 | 2023-11-12
عصام فؤاد الخوري
05:17 | 2023-11-10
الاعلامي جان خوري في ذمة الله
04:54 | 2023-11-10
الموت يُغيب شقيق وزير التربية عباس الحلبي
23:46 | 2023-11-07
ايزابيل بهادوريان
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 12:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 12:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 12:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24