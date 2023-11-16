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تعازي ووفيات

نهاد ابراهيم خيرالله

Lebanon 24
16-11-2023 | 02:26
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ابن الفقيدة ايلي زياده

ابنتها جمانه زياده واولادها وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

نهاد ابراهيم خيرالله

ارملة المرحوم طانيوس الياس زياده

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس ١٦ تشرين الثاني 2023 في كنيسة مار أنطونيوس البدواني - سبعل (قضاء عاليه).
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار أنطونيوس - سبعل من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الخامسة مساء.

ويوم الجمعة ۱۷ الجاري في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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