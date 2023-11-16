نهاد ابراهيم خيرالله

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ابن الفقيدة ايلي زيادهابنتها جمانه زياده واولادها وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةنهاد ابراهيم خيراللهارملة المرحوم طانيوس الياس زيادهيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس ١٦ تشرين الثاني 2023 في كنيسة مار أنطونيوس البدواني - سبعل (قضاء عاليه).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار أنطونيوس - سبعل من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الخامسة مساء.ويوم الجمعة ۱۷ الجاري في صالون كنيسة مار يوسف - الحكمة الاشرفية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.