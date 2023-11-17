مرغريت (مارغو) أديب أبو النصر

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رقدت على رجاء القيامة يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023 المأسوف عليها المرحومةمرغريت (مارغو) أديب أبو النصرأرملة المرحوم جبرايل (كابي) متىبنتاها لينا متىمي متى عاليه زوجة دواين رامز عاليه وابنهما كيرانشقيقتها الدكتورة جوليندا أبو النصرعائلة شقيقها المرحوم الياس أبو النصر – زوجته نوال الكيكوعموم عائلات أبو النصر، متى، عاليه، الكيك وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعونها بمزيد من الأسى.تقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية – رياض الصلح – مقابل السرايا الحكومية - يوم الأحد ١٩ تشرين الثاني الساعة الواحدة ظهراً، ثم يوارى جثمانها الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.تقبل التعازي بعد الجنازة والدفن، يوم الأحد ١٩ الجاري في قاعة شارل سعد - الكنيسة الإنجيلية – رياض الصلح – مقابل السرايا الحكومية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.للتعازي بالبريد الإلكتروني، يمكن الاتصال بـ:لينا: lmatta@gmail.comمي: may.matta@gmail.com