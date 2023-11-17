رقدت على رجاء القيامة يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023 المأسوف عليها المرحومة
مرغريت (مارغو) أديب أبو النصر
أرملة المرحوم جبرايل (كابي) متى
بنتاها لينا متى
مي متى عاليه زوجة دواين رامز عاليه وابنهما كيران
شقيقتها الدكتورة جوليندا أبو النصر
عائلة شقيقها المرحوم الياس أبو النصر – زوجته نوال الكيك
وعموم عائلات أبو النصر، متى، عاليه، الكيك وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعونها بمزيد من الأسى.
تقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية – رياض الصلح – مقابل السرايا الحكومية - يوم الأحد ١٩ تشرين الثاني الساعة الواحدة ظهراً، ثم يوارى جثمانها الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.
تقبل التعازي بعد الجنازة والدفن، يوم الأحد ١٩ الجاري في قاعة شارل سعد - الكنيسة الإنجيلية – رياض الصلح – مقابل السرايا الحكومية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء.
للتعازي بالبريد الإلكتروني، يمكن الاتصال بـ:
لينا: lmatta@gmail.com
مي: may.matta@gmail.com