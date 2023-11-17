أبناء الفقيدة نسيم طالب زوجته سنتيا شلتون وأولادهما: ألكسندر نجيب وسارة جوزفين
المرحوم زياد طالب زوجته نورا كعدي
شقيقتها دولّي ارملة المرحوم جاك نصر وعائلتهما
أشقائها المرحوم نقولا غصن زوجته نجاة جريج
عائلة المرحوم الياس غصن زوجته عائدة النجار
إبنة حميها عائلة المرحومة لولا كركبي
سلفها عائلة المرحوم عبدالله طالب
ينعون اليكم وفاة المرحومة
مينرفا فؤاد غصن
ارملة المرحوم الدكتور نجيب طالب
المنتقلة الى رجمة الله تعالى يوم الجمعة الواقع في 17 تشرين الثاني 2023.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 20 الجاري عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة السيدة في أميون.
تقبل التعازي يوم غد الأحد 19 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة في أميون. ويوم الثلاثاء 21 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة كنيسة مار نقولا الأشرفية.