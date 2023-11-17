مينرفا فؤاد غصن

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أبناء الفقيدة نسيم طالب زوجته سنتيا شلتون وأولادهما: ألكسندر نجيب وسارة جوزفينالمرحوم زياد طالب زوجته نورا كعديشقيقتها دولّي ارملة المرحوم جاك نصر وعائلتهماأشقائها المرحوم نقولا غصن زوجته نجاة جريجعائلة المرحوم الياس غصن زوجته عائدة النجارإبنة حميها عائلة المرحومة لولا كركبيسلفها عائلة المرحوم عبدالله طالبينعون اليكم وفاة المرحومةمينرفا فؤاد غصنارملة المرحوم الدكتور نجيب طالبالمنتقلة الى رجمة الله تعالى يوم الجمعة الواقع في 17 تشرين الثاني 2023.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 20 الجاري عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة السيدة في أميون.تقبل التعازي يوم غد الأحد 19 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة في أميون. ويوم الثلاثاء 21 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة كنيسة مار نقولا الأشرفية.