فيكتور يوسف رياشي

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ابنته الوزيرة نجلا رياشي وزوجها السفير بطرس عساكرابنه المهندس ناجي وزوجته ندى رعد وعائلتهماحفيدتاه ياسمين ناجي رياشييمنى ناجي رياشيشقيقاه عائلة المرحوم رياض رياشيعصام رياشي وأولاده وعائلاتهمشقيقته الهام ارملة نجم مخايل صليبا وأولادها وعائلاتهمعائلات رياشي، صليبا، سماحه، عساكر، رعد وعموم عائلات الخنشاره وبتغرين والجوار في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحومفيكتور يوسف رياشيزوجته المرحومة فيفيان الياس سماحهتقبل التعازي يوم السبت ١٨ الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بيروت، طريق الشام من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً.