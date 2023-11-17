Advertisement

تعازي ووفيات

فيكتور يوسف رياشي

Lebanon 24
17-11-2023 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1131688-638358874210621239.jpg
Doc-P-1131688-638358874210621239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابنته الوزيرة نجلا رياشي وزوجها السفير بطرس عساكر

ابنه المهندس ناجي وزوجته ندى رعد وعائلتهما

حفيدتاه ياسمين ناجي رياشي

يمنى ناجي رياشي

شقيقاه عائلة المرحوم رياض رياشي

عصام رياشي وأولاده وعائلاتهم
Advertisement

شقيقته الهام ارملة نجم مخايل صليبا وأولادها وعائلاتهم

عائلات رياشي، صليبا، سماحه، عساكر، رعد وعموم عائلات الخنشاره وبتغرين والجوار في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحوم

فيكتور يوسف رياشي

زوجته المرحومة فيفيان الياس سماحه

تقبل التعازي يوم السبت ١٨ الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بيروت، طريق الشام من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:58 | 2023-11-17
23:57 | 2023-11-17
23:54 | 2023-11-17
23:52 | 2023-11-17
10:56 | 2023-11-17
13:08 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24