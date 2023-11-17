المهندس الدكتور جورج فارس

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زوجته برونا ڤنسان كاتالدوابنته الدكتورة دوناتيلااشقاؤه ناصيف وعائلتهغابي وعائلتهريتا زوجة جوزف سمراني وعائلتهماوعموم عائلات صالح، تابت، كاتالدو، تشابرون، عبدو، سمراني، قاصوف، جادالله وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغاليالمهندسشارل الياس صالحوالدته المرحومة لور جبران تابتالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 16 تشرين الثاني 2023.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 18 الجاري في كاتدرائية القيامة الرابية الربوة، ثم يوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الاحد 19 تشرين الثاني في صالون كاتدرائية القيامة الرابية الربوة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.