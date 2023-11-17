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تعازي ووفيات

المهندس الدكتور جورج فارس

Lebanon 24
17-11-2023 | 23:57
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زوجته برونا ڤنسان كاتالدو

ابنته الدكتورة دوناتيلا

اشقاؤه ناصيف وعائلته

غابي وعائلته

ريتا زوجة جوزف سمراني وعائلتهما

وعموم عائلات صالح، تابت، كاتالدو، تشابرون، عبدو، سمراني، قاصوف، جادالله وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغالي
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المهندس

شارل الياس صالح

والدته المرحومة لور جبران تابت

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 16 تشرين الثاني 2023.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 18 الجاري في كاتدرائية القيامة الرابية الربوة، ثم يوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الاحد 19 تشرين الثاني في صالون كاتدرائية القيامة الرابية الربوة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
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