المهندس الياس شكري منصور

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زوجته كوليت درغام الحلوإبنه المهندس سامر زوجته ميلين اسدوريان وولداهما: زوي ومايكلإبنته المهندسة ياراأشقاؤه مارون زوجته ريتا سلومبيار زوجته ماري كلود يوزغادليانشقيقاته مهى زوجة الدكتور طريف بزي وإبنتهماليلى أرملة المرحوم جوزيف عبسي وأولادهمازينه زوجة روجر بنكس وأولادهاعمه داوود زوجته فدى بستاني وعائلتهماعماته عائلة المرحومة جانيت أرملة المرحوم جورج قازانجاكلين زوجة سليمان ابي نادر وعائلتهماسهام أرملة المرحوم هادي رزق الله وعائلتهاوعموم عائلات منصور، الحلو، جرمانوس، اسدوريان، سلوم، يوزغادليان، بزي، عبسي، شباط، بنكس، بستاني، قازان، ابي نادر، رزق الله، غصن، صفير، نعيم وعموم اهالي بيت الدين وأنسباؤهم ينعون في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم المرحومالمهندسالياس شكري منصورالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 18 الجاري في كنيسة مارمارون بيت الدين، ثم يوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الاحد 19 الجاري في صالون كنيسة ماريوسف الحكمة، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.كوليت: 03/358521سامر: 03/257745يارا: 70/120088