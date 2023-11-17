زوجته كوليت درغام الحلو
إبنه المهندس سامر زوجته ميلين اسدوريان وولداهما: زوي ومايكل
إبنته المهندسة يارا
أشقاؤه مارون زوجته ريتا سلوم
بيار زوجته ماري كلود يوزغادليان
شقيقاته مهى زوجة الدكتور طريف بزي وإبنتهما
ليلى أرملة المرحوم جوزيف عبسي وأولادهما
زينه زوجة روجر بنكس وأولادها
عمه داوود زوجته فدى بستاني وعائلتهما
عماته عائلة المرحومة جانيت أرملة المرحوم جورج قازان
جاكلين زوجة سليمان ابي نادر وعائلتهما
سهام أرملة المرحوم هادي رزق الله وعائلتها
وعموم عائلات منصور، الحلو، جرمانوس، اسدوريان، سلوم، يوزغادليان، بزي، عبسي، شباط، بنكس، بستاني، قازان، ابي نادر، رزق الله، غصن، صفير، نعيم وعموم اهالي بيت الدين وأنسباؤهم ينعون في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم المرحوم
المهندس
الياس شكري منصور
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 18 الجاري في كنيسة مارمارون بيت الدين، ثم يوارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الاحد 19 الجاري في صالون كنيسة ماريوسف الحكمة، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
كوليت: 03/358521
سامر: 03/257745
يارا: 70/120088