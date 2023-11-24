Advertisement

تعازي ووفيات

ناديا الياس فنون

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1134179-638364904310635346.jpg
Doc-P-1134179-638364904310635346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اولادها فرج الله واولاده :

تاتيانا، ناديا، ليانا وغبريال

فهد زوجته لارا فرحات واولادهما :

جوي وغبريال

ميشال (في المهجر)

ابنتها ريما

اشقاؤها عائلة المرحوم ادكار فنون

عائلة المرحوم وليد فنون

Advertisement
شقيقاتها فرجيني ارملة المرحوم ادمون دكر وعائلتها

ليلى زوجة كريم منش وعائلتهما

سلفها منصور خباز وعائلته

وعموم عائلات خباز، فنون، فرحات، دكر، فحمه، منش، مبيض،  مطر، سعاده، غندور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

ناديا الياس فنون

أرملة المرحوم جبرا خباز

المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الجمعة 24 تشرين الثاني ٢٠٢٣ متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 25 الجاري في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. وغداً الاحد 26 الجاري في صالون كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:28 | 2023-11-24
23:27 | 2023-11-24
11:00 | 2023-11-23
23:58 | 2023-11-17
23:57 | 2023-11-17
23:56 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24