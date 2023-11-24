اولادها فرج الله واولاده :
تاتيانا، ناديا، ليانا وغبريال
فهد زوجته لارا فرحات واولادهما :
جوي وغبريال
ميشال (في المهجر)
ابنتها ريما
اشقاؤها عائلة المرحوم ادكار فنون
عائلة المرحوم وليد فنون
شقيقاتها فرجيني ارملة المرحوم ادمون دكر وعائلتها
ليلى زوجة كريم منش وعائلتهما
سلفها منصور خباز وعائلته
وعموم عائلات خباز، فنون، فرحات، دكر، فحمه، منش، مبيض، مطر، سعاده، غندور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
ناديا الياس فنون
أرملة المرحوم جبرا خباز
المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الجمعة 24 تشرين الثاني ٢٠٢٣ متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 25 الجاري في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. وغداً الاحد 26 الجاري في صالون كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.