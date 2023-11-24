ناديا الياس فنون

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اولادها فرج الله واولاده :تاتيانا، ناديا، ليانا وغبريالفهد زوجته لارا فرحات واولادهما :جوي وغبريالميشال (في المهجر)ابنتها ريمااشقاؤها عائلة المرحوم ادكار فنونعائلة المرحوم وليد فنونشقيقاتها فرجيني ارملة المرحوم ادمون دكر وعائلتهاليلى زوجة كريم منش وعائلتهماسلفها منصور خباز وعائلتهوعموم عائلات خباز، فنون، فرحات، دكر، فحمه، منش، مبيض، مطر، سعاده، غندور وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومةناديا الياس فنونأرملة المرحوم جبرا خبازالمنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الجمعة 24 تشرين الثاني ٢٠٢٣ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 25 الجاري في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. وغداً الاحد 26 الجاري في صالون كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي للارمن الكاثوليك ـ ساحة الدباس من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.