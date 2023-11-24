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تعازي ووفيات

انطوان نعيم الخوري حنا معلوف

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:27
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زوجة الفقيد نهى البير شكري كرم

ابنه روجيه مخلوف وزوجته ايفون فواز واولادهما: ساريا وايرينا

بناته غراسيا واولادها: ليليا وميلا حناوي

ماريا زوجة أكرم باشا وعائلتهما

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
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انطوان نعيم الخوري حنا معلوف

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت 25 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف، زغرتا.

تقبل التعازي يومي السبت والاحد 25 و 26 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.

يحتفل بالقداس لراحة نفسه يوم الاحد 26 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.
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