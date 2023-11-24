انطوان نعيم الخوري حنا معلوف

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زوجة الفقيد نهى البير شكري كرمابنه روجيه مخلوف وزوجته ايفون فواز واولادهما: ساريا وايرينابناته غراسيا واولادها: ليليا وميلا حناويماريا زوجة أكرم باشا وعائلتهماوانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومانطوان نعيم الخوري حنا معلوفالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة 24 تشرين الثاني 2023.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت 25 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف، زغرتا.تقبل التعازي يومي السبت والاحد 25 و 26 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.يحتفل بالقداس لراحة نفسه يوم الاحد 26 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.