جوزيف غبريال شامي

Advertisement

زوجته غلوريا شفيق مواقديةإبنته كلود زوجة جوزيف غزال وولديهما: ديان واميليانإبنه غبريال زوجته سابين شافرشقيقتاه ناديا شاميصونيا شاميشقيقه أنطوان زوجته مها الحاج وعائلتهمابنات حماه سينتيا مواقدية أرملة المرحوم الدكتور جورج بويز وأولادهاميشلين مواقدية زوجة سيزار طعمه وعائلتها (في المهجر(رين مواقديةآنا مواقدية أرملة المرحوم بول سعادة وأولادهاأولاد المرحومة ليليان مواقدية أرملة المرحوم رامز أشقر وعائلاتهموعموم عائلات شامي، مواقدية، قوشاقجي، غزال، شافر، الحاج، بويز، طعمه، سعادة، أشقر، وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد الأسى فقيدهم الغالي المرحومجوزيف غبريال شامييحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون المطرانية.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.