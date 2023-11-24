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تعازي ووفيات

جوزيف غبريال شامي

Lebanon 24
24-11-2023 | 23:28
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زوجته غلوريا شفيق مواقدية

إبنته كلود زوجة جوزيف غزال وولديهما: ديان واميليان

إبنه غبريال زوجته سابين شافر

شقيقتاه ناديا شامي

صونيا شامي

شقيقه أنطوان زوجته مها الحاج وعائلتهما

بنات حماه سينتيا مواقدية أرملة المرحوم الدكتور جورج بويز وأولادها
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ميشلين مواقدية زوجة سيزار طعمه وعائلتها (في المهجر(

رين مواقدية

آنا مواقدية أرملة المرحوم بول سعادة وأولادها

أولاد المرحومة ليليان مواقدية أرملة المرحوم رامز أشقر وعائلاتهم

وعموم عائلات شامي، مواقدية، قوشاقجي، غزال، شافر، الحاج، بويز، طعمه، سعادة، أشقر، وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد الأسى فقيدهم الغالي المرحوم

جوزيف غبريال شامي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون المطرانية.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
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