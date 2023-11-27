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تعازي ووفيات
المدير السابق لمكتب "الوطنية للاعلام" في ذمة الله
Lebanon 24
27-11-2023
|
01:35
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غيب الموت المدير السابق لمكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار الزميل نزيه ملحم. يصلى على جثمانه اليوم، عقب صلاة العصر في مسجد الدلبة، وتقبل التعازي يومي الثاني والثالث للرجال في قاعة المسجد من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، وللنساء في منزل الفقيد.
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