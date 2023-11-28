"أنا القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسيحيا"
زوجها وائل هاشم حداد
ولداها الكسندر وماثيو
والدها الفرد عبدالله القاصوف
والدتها روجينا طانيوس رياشي
شقيقاها رودولف القاصوف وزوجته ساندي ريحانا
راي القاصوف
شقيقتها باتريسيا زوجة الأب القاضي اندره فرح وعائلتهما
عمها ألبير وزوجته رندا القاصوف وعائلتهما
عمتها عائلة المرحومة جاكلين (سهام) زوجة جان كفوري
خالها بطرس زوجته منيرة كرم وعائلتهما
خالاتها بوليت زوجة ريشار المر وعائلتهما
روزيت زوجة حبيب رياشي وعائلتهما
منتهى زوجة فارس المر وعائلتهما
جرمن زوجة جورج رياشي وعائلتهما
هلا زوجة بيار عضومية وعائلتهما
سمر زوجة جوزف صليبا وعائلتهما
صباح رياشي
حماها هاشم جورج حداد زوجته ماكي رشيد غريب وعائلتهما
أولاد حميها سامر هاشم حداد زوجته روان فاشه وعائلتهما
ديما هاشم حداد زوجة عرب الوز وعائلتهما
عائلات القاصوف، حداد، رياشي، فرح، ريحانا، كفوري، كرم، المر، عضومية، صليبا، غريب، فاشه، الوز وعموم عائلات الخنشارة والجوار في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المأسوف على صباها
لورين الفرد القاصوف
المنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 مزوّدة بالأسرار الإلهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 منه في كاتدرائية النبي الياس الخنشارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء وغداً الخميس 30 منه في صالون الكاتدرائية – الخنشارة والجمعة 1 كانون الأول 2023 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء.