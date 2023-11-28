لورين الفرد القاصوف

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"أنا القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسيحيا"زوجها وائل هاشم حدادولداها الكسندر وماثيووالدها الفرد عبدالله القاصوفوالدتها روجينا طانيوس رياشيشقيقاها رودولف القاصوف وزوجته ساندي ريحاناراي القاصوفشقيقتها باتريسيا زوجة الأب القاضي اندره فرح وعائلتهماعمها ألبير وزوجته رندا القاصوف وعائلتهماعمتها عائلة المرحومة جاكلين (سهام) زوجة جان كفوريخالها بطرس زوجته منيرة كرم وعائلتهماخالاتها بوليت زوجة ريشار المر وعائلتهماروزيت زوجة حبيب رياشي وعائلتهمامنتهى زوجة فارس المر وعائلتهماجرمن زوجة جورج رياشي وعائلتهماهلا زوجة بيار عضومية وعائلتهماسمر زوجة جوزف صليبا وعائلتهماصباح رياشيحماها هاشم جورج حداد زوجته ماكي رشيد غريب وعائلتهماأولاد حميها سامر هاشم حداد زوجته روان فاشه وعائلتهماديما هاشم حداد زوجة عرب الوز وعائلتهماعائلات القاصوف، حداد، رياشي، فرح، ريحانا، كفوري، كرم، المر، عضومية، صليبا، غريب، فاشه، الوز وعموم عائلات الخنشارة والجوار في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المأسوف على صباهالورين الفرد القاصوفالمنتقل الى رحمته تعالى الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 مزوّدة بالأسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 منه في كاتدرائية النبي الياس الخنشارة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء وغداً الخميس 30 منه في صالون الكاتدرائية – الخنشارة والجمعة 1 كانون الأول 2023 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء.