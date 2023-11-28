المهندسة منى يوسف صادر

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ابنتها مريم طاس زوجة جهاد ابراهيم واولادهما: ايلي وايديشقيقاتها ماري صادر زوجة انطوان سماحةاولاد المرحومة ايميلي زوجة المرحوم ادوار صادر وعائلاتهماولاد المرحومة ايلان زوجة المرحوم ادوار داغر وعائلاتهماولاد المرحومة جان زوجة المرحوم الياس داغر وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةالمهندسةمنى يوسف صادرأرملة المرحوم ايلي يعقوب طاسيصل جثمان الفقيدة الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء ۲۹ تشرين الثاني 2023 الى كنيسة السيدة - بسوس حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون اخوية الام الحزينة - بسوس من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.ويوم الخميس ٣٠ تشرين الثاني ويوم الجمعة الأول من كانون الأول 2023 في صالون كنيسة مار منصور - النقاش من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.