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تعازي ووفيات

المهندسة منى يوسف صادر

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:36
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ابنتها مريم طاس زوجة جهاد ابراهيم واولادهما: ايلي وايدي

شقيقاتها ماري صادر زوجة انطوان سماحة

اولاد المرحومة ايميلي زوجة المرحوم ادوار صادر وعائلاتهم

اولاد المرحومة ايلان زوجة المرحوم ادوار داغر وعائلاتهم
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اولاد المرحومة جان زوجة المرحوم الياس داغر وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

المهندسة

منى يوسف صادر

أرملة المرحوم ايلي يعقوب طاس

يصل جثمان الفقيدة الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء ۲۹ تشرين الثاني 2023 الى كنيسة السيدة - بسوس حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون اخوية الام الحزينة - بسوس من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.

ويوم الخميس ٣٠ تشرين الثاني ويوم الجمعة الأول من كانون الأول 2023 في صالون كنيسة مار منصور - النقاش من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء.
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