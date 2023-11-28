سامية محمد أيوب

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بسم الله الرحمن الرحيميا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتيصدق الله العظيمبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والتسليم المطلق لأمر الله ننعى اليكم فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةسامية محمد أيوبوالدتها المرحومة أمينة محمدزوجة المرحوم الصحافي مصطفى بهيج كنعانابنها باسم زوجته ليندا سرحانابنتها رودينا كنعان زوجة عبد القادر العربشقيقاها سهيل والمرحوم يوسفيُصلّى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 في مسجد الخاشجقي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وفي الثاني غداً الخميس 20 منه وفي الثالث الجمعة 1 كانون الأول 2023 في منزل صهرها عبد القادر العرب الكائن في قريطم، - شارع مدام كوري، بناية نوفا تاور، بلوك B، الطابق 18، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الأولى ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً لغاية السادسة مساء للرجال والنسا.سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يُلهم جميع أهلها وذويها الصبر والسلوان.الراضون بقضاء الله وقدره: آل أيوب، كنعان، العرب، فخر الدين، سرحان، العشي، حداد، أبو حرب، غرابلي، دندن، أسطه وأنسباؤهم.