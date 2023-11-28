بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والتسليم المطلق لأمر الله ننعى اليكم فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
سامية محمد أيوب
والدتها المرحومة أمينة محمد
زوجة المرحوم الصحافي مصطفى بهيج كنعان
ابنها باسم زوجته ليندا سرحان
ابنتها رودينا كنعان زوجة عبد القادر العرب
شقيقاها سهيل والمرحوم يوسف
يُصلّى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 في مسجد الخاشجقي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وفي الثاني غداً الخميس 20 منه وفي الثالث الجمعة 1 كانون الأول 2023 في منزل صهرها عبد القادر العرب الكائن في قريطم، - شارع مدام كوري، بناية نوفا تاور، بلوك B، الطابق 18، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الأولى ظهراً ومن الساعة الثالثة عصراً لغاية السادسة مساء للرجال والنسا.
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يُلهم جميع أهلها وذويها الصبر والسلوان.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل أيوب، كنعان، العرب، فخر الدين، سرحان، العشي، حداد، أبو حرب، غرابلي، دندن، أسطه وأنسباؤهم.