ثريّا يوسف نجيم

Advertisement

ابناها الكابتن حبيب كرم (نقيب الطيارين اللبنانيين سابقاً) وزوجته الدكتورة كارينا عازار وعائلتهماأسامة كرم وزوجته باميلا قدورة وعائلتهماابنتها مرتا زوجة أنيس ضو وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومةثريّا يوسف نجيمزوجة المرحوم نقولا حبيب كرميحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الأربعاء ۲۹ تشرين الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الرعائية، جزين.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارمارون، جزين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس ٣٠ الجاري في صالون كنيسة مار الياس القنطاري، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.