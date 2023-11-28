19
o
بيروت
20
o
طرابلس
31
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
ثريّا يوسف نجيم
Lebanon 24
28-11-2023
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابناها الكابتن حبيب كرم (نقيب الطيارين اللبنانيين سابقاً) وزوجته الدكتورة كارينا عازار وعائلتهما
أسامة كرم وزوجته باميلا قدورة وعائلتهما
ابنتها مرتا زوجة أنيس ضو وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
Advertisement
ثريّا يوسف نجيم
زوجة المرحوم نقولا حبيب كرم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الأربعاء ۲۹ تشرين الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الرعائية، جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارمارون، جزين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس ٣٠ الجاري في صالون كنيسة مار الياس القنطاري، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يزّف خبر رفع احتياطه: هل تُوزّع الأموال على المودعين؟
06:00 | 2023-11-28
28/11/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
Lebanon 24
قصة أشبه بالأفلام.. أسير إسرائيلي فرّ وتجوّل في غزة لمدة 4 أيام ثم عاد! (صور)
04:18 | 2023-11-28
28/11/2023 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:37 | 2023-11-28
سامية محمد أيوب
23:36 | 2023-11-28
المهندسة منى يوسف صادر
23:35 | 2023-11-28
لورين الفرد القاصوف
01:35 | 2023-11-27
المدير السابق لمكتب "الوطنية للاعلام" في ذمة الله
11:43 | 2023-11-26
بلدة مشغرة وقناة الميادين أحييا ذكرى أسبوع الإعلامية الشهيدة فرح عمر
23:28 | 2023-11-24
جوزيف غبريال شامي
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 10:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 10:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 10:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24