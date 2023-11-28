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تعازي ووفيات

ثريّا يوسف نجيم

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:38
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ابناها الكابتن حبيب كرم (نقيب الطيارين اللبنانيين سابقاً) وزوجته الدكتورة كارينا عازار وعائلتهما

أسامة كرم وزوجته باميلا قدورة وعائلتهما

ابنتها مرتا زوجة أنيس ضو وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
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ثريّا يوسف نجيم

زوجة المرحوم نقولا حبيب كرم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الأربعاء ۲۹ تشرين الثاني 2023 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار مارون الرعائية، جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارمارون، جزين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الخميس ٣٠ الجاري في صالون كنيسة مار الياس القنطاري، بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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