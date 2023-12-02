شادي عبد الوهاب الرفاعي

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بسم الله الرحمن الرحيمإنا لله وإنا إليه راجعونبمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدرهننعي إليكم وفاة المرحومشادي عبد الوهاب الرفاعيوالدته: المرحومة نديمه غندور.زوجته وداد زيدان.أولاده غياث زوجته مهى الخطيب وأولادهما.سامر زوجته فلورنس كراس وابنتهما.سارة زوجة فيليب وندل.دانة زوجة طارق العجلاني وأولادهما.أولاد زوجته: عبد الكريم بكداش زوجته غيدا داوود.ليا بكداش.أشقاؤه وليد زوجته مي حداد وأولادهما.باهي زوجته ميرا عيد وأولادهما.شقيقته رنده الرفاعي.توفاه الله صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 29/11/2023 في البرتغالووري الثرى في البرتغال نهار الجمعة الواقع فيه 1/12/2023تقبل التعازي في بيروت نهار الأحد الواقع فيه 17/12/2023 في قاعة خريجي الجامعة الأميركية في بيروت (Alumni) – الوردية وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءًوداد: 00351914232391غياث: 00966530978217سامر: 00447403384427ساره :0084938853650دانه: 00966500189196وليد: 009613030911باهي: 00971504561912الراضون بقضاء الله وقدره آل الرفاعي، زيدان، الخطيب، كراس، وندل، العجلاني، بكداش، حداد، عيد، الجميل والخياط.