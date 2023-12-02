بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره
ننعي إليكم وفاة المرحوم
شادي عبد الوهاب الرفاعي
والدته: المرحومة نديمه غندور.
زوجته وداد زيدان.
أولاده غياث زوجته مهى الخطيب وأولادهما.
سامر زوجته فلورنس كراس وابنتهما.
سارة زوجة فيليب وندل.
دانة زوجة طارق العجلاني وأولادهما.
أولاد زوجته: عبد الكريم بكداش زوجته غيدا داوود.
ليا بكداش.
أشقاؤه وليد زوجته مي حداد وأولادهما.
باهي زوجته ميرا عيد وأولادهما.
شقيقته رنده الرفاعي.
توفاه الله صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 29/11/2023 في البرتغال
ووري الثرى في البرتغال نهار الجمعة الواقع فيه 1/12/2023
تقبل التعازي في بيروت نهار الأحد الواقع فيه 17/12/2023 في قاعة خريجي الجامعة الأميركية في بيروت (Alumni) – الوردية وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً
وداد: 00351914232391
غياث: 00966530978217
سامر: 00447403384427
ساره :0084938853650
دانه: 00966500189196
وليد: 009613030911
باهي: 00971504561912
الراضون بقضاء الله وقدره آل الرفاعي، زيدان، الخطيب، كراس، وندل، العجلاني، بكداش، حداد، عيد، الجميل والخياط.