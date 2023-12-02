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تعازي ووفيات

شادي عبد الوهاب الرفاعي

Lebanon 24
02-12-2023 | 03:32
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بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره

ننعي إليكم وفاة المرحوم

شادي عبد الوهاب الرفاعي

والدته: المرحومة نديمه غندور.

زوجته وداد زيدان.

أولاده غياث زوجته مهى الخطيب وأولادهما.
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سامر زوجته فلورنس كراس وابنتهما.

سارة زوجة فيليب وندل.

دانة زوجة طارق العجلاني وأولادهما.

أولاد زوجته: عبد الكريم بكداش زوجته غيدا داوود.

ليا بكداش.

أشقاؤه وليد زوجته مي حداد وأولادهما.

باهي زوجته ميرا عيد وأولادهما.

شقيقته رنده الرفاعي.

توفاه الله صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 29/11/2023 في البرتغال

ووري الثرى في البرتغال نهار الجمعة الواقع فيه 1/12/2023

تقبل التعازي في بيروت نهار الأحد الواقع فيه 17/12/2023 في قاعة خريجي الجامعة الأميركية في بيروت (Alumni) –  الوردية وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً

وداد: 00351914232391

غياث: 00966530978217

سامر: 00447403384427

ساره :0084938853650

دانه: 00966500189196

وليد: 009613030911

باهي: 00971504561912

الراضون بقضاء الله وقدره آل الرفاعي، زيدان، الخطيب، كراس، وندل، العجلاني، بكداش، حداد، عيد، الجميل والخياط.
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