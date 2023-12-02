رقدت على رجاء القيامة
هند شكري الحدّاد
شقيقاتها عائلة المرحومة وداد أرملة المرحوم إدوار السمين
ريما زوجها ميشال غناجه وابنتاهما سیمون وکاترین
جورج زوجته كارولين تابت و عائلتهما
عائلة المرحومة منى زوجة غبريال برباري
جورج برباري و مارك برباري
عائلة المرحومة عائدة زوجة اندره تركية
نادين زوجها إدي جبور وعائلتهما
إيلي زوجته ناتالي موسى و عائلتهما
وعموم عائلات الحداد، زخور، السمين، برباري، تركية، غناجه، تابت، جبّور، موسی، أبو الروس، رزق، خباز وشهدا
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الواقع فيه ٢ كانون الأول ۲۰۲۳ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأورثوذكس (مار متر)، الاشرفية.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة السادسة مساءً.