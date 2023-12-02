هند شكري الحدّاد

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رقدت على رجاء القيامةهند شكري الحدّادشقيقاتها عائلة المرحومة وداد أرملة المرحوم إدوار السمينريما زوجها ميشال غناجه وابنتاهما سیمون وکاترینجورج زوجته كارولين تابت و عائلتهماعائلة المرحومة منى زوجة غبريال برباريجورج برباري و مارك برباريعائلة المرحومة عائدة زوجة اندره تركيةنادين زوجها إدي جبور وعائلتهماإيلي زوجته ناتالي موسى و عائلتهماوعموم عائلات الحداد، زخور، السمين، برباري، تركية، غناجه، تابت، جبّور، موسی، أبو الروس، رزق، خباز وشهدايحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الواقع فيه ٢ كانون الأول ۲۰۲۳ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأورثوذكس (مار متر)، الاشرفية.تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة لغاية الساعة السادسة مساءً.