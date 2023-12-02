المحامي فيكتور ميشال طبّال

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زوجة الفقيد كريستيان انطوان روفايلولده ميشالشقيقته رين ارملة السفير ايليزه العلم واولادها:ايلي وكارين وشارل وعائلاتهمشقيقاه كلود زوجته ميشال موريس عواد واولادهما:برونو ورالفطوني زوجته ريتا عادل شبليشقيقات زوجته صوفي زوجة قسطنطين حداد وعائلتها (في المهجر)ايليان روفايلوعموم عائلات طبّال، روفايل، صوفان، العلم، عواد، شبلي، حداد، نهرا، كينه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحومالمحاميفيكتور ميشال طبّالالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 29 تشرين الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 2 كانون الأول 2023 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة ـ مارمتر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.