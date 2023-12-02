زوجة الفقيد كريستيان انطوان روفايل
ولده ميشال
شقيقته رين ارملة السفير ايليزه العلم واولادها:
ايلي وكارين وشارل وعائلاتهم
شقيقاه كلود زوجته ميشال موريس عواد واولادهما:
برونو ورالف
طوني زوجته ريتا عادل شبلي
شقيقات زوجته صوفي زوجة قسطنطين حداد وعائلتها (في المهجر)
ايليان روفايل
وعموم عائلات طبّال، روفايل، صوفان، العلم، عواد، شبلي، حداد، نهرا، كينه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي
فيكتور ميشال طبّال
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 29 تشرين الثاني 2023 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 2 كانون الأول 2023 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة ـ مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.