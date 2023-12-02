ابنتها نائلة الزين عوده
حفيدتاها ياسمين وجولي مارك عوده
شقيقتاها ايفون كساردجيان مافيان
المرحومة عائدة كساردجيان
شقيقها جو كساردجيان وعائلته
وعموم عائلات الزين، كساردجيان، ميسيرليان، عوده، مافيان، مظلوم وانسباؤهم
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
أليس اوهانيس كساردجيان
ارملة المرحوم عبداللطيف بيك الزين (الوزير والنائب السابق)
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 متممة واجباتها الدينية.
تقام صلاة الجنازة اليوم السبت 2 كانون الأول 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي. وتوارى الثرى في مدافن العائلة في كفررمان.
تقبل التعازي قبل الجنازة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأحد 3 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الإثنين 4 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
كما تقبل التعازي يوم الثلثاء 5 كانون الأول في دار العائلة في كفررمان، من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.