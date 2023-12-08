إنتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
الأستاذ الحاج
عبد العزيز موسى سويدان
)أبو شوقي – عميد آل سويدان(
زوجته الحاجة جميلة زين العابدين صايغ
أولاده الدكتور شوقي زوجته سيّدي، المرحوم المهندس باسم زوجته زينة منصور، المهندس مازن زوجته ريما جحا
إبنته الدكتورة ندى زوجة عمر أورو
تقبل التعازي قبل الصلاة على جثمانه الطاهر الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة 8 كانون الأول 2023 في مسجد الحسنين (ع) حارة حريك، جانب مستشفى بهمن لينطلق الموكب الساعة الواحدة ظهراً الى بلدته ياطر، قضاء بنت جبيل حيث يوارى الثرى.
تقبل التعازي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء بيروت يومي السبت والأحد 9 و10 كانون الأول 2023 إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
نظراً للوضع الراهن وحرصاً على سلامة المحبين يقتصر حضور التشييع والدفن في ياطر على عائلة الفقيد ومن نوى الحضور كأنه حضر.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره آل سويدان، صايغ وعموم أهالي بلدتي ياطر وقانا وأعضاء جمعية التخصص والتوجيه العلمي.