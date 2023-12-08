الأستاذ الحاج عبد العزيز موسى سويدان

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إنتقل إلى رحمة الله تعالى المرحومالأستاذ الحاجعبد العزيز موسى سويدان)أبو شوقي – عميد آل سويدان(زوجته الحاجة جميلة زين العابدين صايغأولاده الدكتور شوقي زوجته سيّدي، المرحوم المهندس باسم زوجته زينة منصور، المهندس مازن زوجته ريما جحاإبنته الدكتورة ندى زوجة عمر أوروتقبل التعازي قبل الصلاة على جثمانه الطاهر الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة 8 كانون الأول 2023 في مسجد الحسنين (ع) حارة حريك، جانب مستشفى بهمن لينطلق الموكب الساعة الواحدة ظهراً الى بلدته ياطر، قضاء بنت جبيل حيث يوارى الثرى.تقبل التعازي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء بيروت يومي السبت والأحد 9 و10 كانون الأول 2023 إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.نظراً للوضع الراهن وحرصاً على سلامة المحبين يقتصر حضور التشييع والدفن في ياطر على عائلة الفقيد ومن نوى الحضور كأنه حضر.للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثوابالراضون بقضاء الله وقدره آل سويدان، صايغ وعموم أهالي بلدتي ياطر وقانا وأعضاء جمعية التخصص والتوجيه العلمي.