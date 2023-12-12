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تعازي ووفيات

انطوان نجيب مارديني

Lebanon 24
12-12-2023 | 01:10
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زوجة الفقيد هدى القاعي

ابنه فادي وزوجته لوسي بيكاريان وعائلتهما

بناته جانين زوجة الدكتور سليم شماس وعائلتهما

نادين زوجة المهندس فايز الفتى وعائلتهما

كارين زوجة المهندس غياث غندور وعائلتهما

اشقاؤه المرحوم جورج مارديني
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عائلة المرحوم ادمون مارديني

شقيقاته عائلة المرحومة مارلين زوجة المرحوم متري سعد

منى زوجة باسيل مارديللي وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

انطوان نجيب مارديني

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه ١٠ كانون الاول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلثاء ١٢ الجاري في كاتدرائية القديسين مار غريغوريوس المنوّر والياس النبي للأرمن الكاثوليك، ساحة الدباس وسط بيروت ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في تقاطع الشفرولية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 13 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكاتدرائية.
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