انطوان نجيب مارديني

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زوجة الفقيد هدى القاعيابنه فادي وزوجته لوسي بيكاريان وعائلتهمابناته جانين زوجة الدكتور سليم شماس وعائلتهمانادين زوجة المهندس فايز الفتى وعائلتهماكارين زوجة المهندس غياث غندور وعائلتهمااشقاؤه المرحوم جورج ماردينيعائلة المرحوم ادمون ماردينيشقيقاته عائلة المرحومة مارلين زوجة المرحوم متري سعدمنى زوجة باسيل مارديللي وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومانطوان نجيب ماردينيالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه ١٠ كانون الاول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلثاء ١٢ الجاري في كاتدرائية القديسين مار غريغوريوس المنوّر والياس النبي للأرمن الكاثوليك، ساحة الدباس وسط بيروت ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في تقاطع الشفرولية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 13 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكاتدرائية.