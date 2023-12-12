خليل عباس حلاوي

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بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدرهانتقل الى رجمته بإذن الله تعالى المغفورخليل عباس حلاويوالده المرحوم عباس خليل حلاويوالدته المرحومة السيدة الحاجة شريفة إبراهيم هاشمأولاده عباس زوجته Tanita Tasienicha، ليا وهبة والدتهم أمل علي حب اللهاشقاؤه الحاج سمير عباس حلاوي زوجته غادة أمين سلام وعائلاتهمالمرحوم محمد نبيل عباس حلاوي وولديهشقيقاته الحاجة نجاة حلاوي حرم المرحوم سميح كامل حلاوي وعائلتهمالحاجة عزيزة حرم المرحوم المهندس علي شعيتو وعائلتهمالحاجة غزوة زوجة مروان الدجاني وعائلتهموفاء وعائلتهالينا زوجة يحيى يحيى وعائلتهمالمرحومة سميرة زوجة المرحوم كامل يونس وعائلتهمالمرحومة سلوى زوجة المرحوم إبراهيم بارودأخواله السادة هاني وسميح هاشم والمرحومون السادة شريف وحسن وهاشم هاشمخالته السيدة ليلى هاشم زوجة المرحوم علي سليم حب اللهيصلى على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء الواقع في 13 كانون الأول الساعة الحادية عشرة والنصف ويوارى الثرى في جبانة الخراب، صور.التجمع يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً أمام جابر جابر بعد بن معتوق.تقبل التعازي يوم الخميس في 14 كانون الأول 2023 في فندق راديسون بلو – Dunes Center Verdun من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.الآسفون آل حلاوي، آل هاشم، آل سلام، آل شعيتو، آل الدجاني، آل يحيى، آل يونسـ آل بارود، آل حب الله.