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تعازي ووفيات

خليل عباس حلاوي

Lebanon 24
12-12-2023 | 01:28
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بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره

انتقل الى رجمته بإذن الله تعالى المغفور

خليل عباس حلاوي

والده المرحوم عباس خليل حلاوي

والدته المرحومة السيدة الحاجة شريفة إبراهيم هاشم

أولاده عباس زوجته Tanita Tasienicha، ليا وهبة والدتهم أمل علي حب الله
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اشقاؤه الحاج سمير عباس حلاوي زوجته غادة أمين سلام وعائلاتهم

المرحوم محمد نبيل عباس حلاوي وولديه

شقيقاته الحاجة نجاة حلاوي حرم المرحوم سميح كامل حلاوي وعائلتهم

الحاجة عزيزة حرم المرحوم المهندس علي شعيتو وعائلتهم

الحاجة غزوة زوجة مروان الدجاني وعائلتهم

وفاء وعائلتها

لينا زوجة يحيى يحيى وعائلتهم

المرحومة سميرة زوجة المرحوم كامل يونس وعائلتهم

المرحومة سلوى زوجة المرحوم إبراهيم بارود

أخواله السادة هاني وسميح هاشم والمرحومون السادة شريف وحسن وهاشم هاشم

خالته السيدة ليلى هاشم زوجة المرحوم علي سليم حب الله

يصلى على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء الواقع في 13 كانون الأول الساعة الحادية عشرة والنصف ويوارى الثرى في جبانة الخراب، صور.

التجمع يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً أمام جابر جابر بعد بن معتوق.

تقبل التعازي يوم الخميس في 14 كانون الأول 2023 في فندق راديسون بلو – Dunes Center Verdun من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

الآسفون آل حلاوي، آل هاشم، آل سلام، آل شعيتو، آل الدجاني، آل يحيى، آل يونسـ آل بارود، آل حب الله.

 
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