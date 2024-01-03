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تعازي ووفيات

شقيقة المطران مطر في ذمة الله

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:30
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غيب الموت نوال الياس مطر شقيقة المطران بولس مطر، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، في كنيسة مار الياس في الناعمة.
 
وتقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت في 4-5-6 في صالون الكنيسة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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المطران

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