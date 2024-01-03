شقيقة المطران مطر في ذمة الله

غيب الموت نوال الياس مطر شقيقة المطران بولس مطر، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة، في كنيسة مار الياس في الناعمة.

وتقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت في 4-5-6 في صالون الكنيسة.