زوجة الفقيدة حبيب عزيز ابو عيسى
ابنها هشام زوجته ريتا ابو جمرة وابنهما شربل
ابنتاها الدكتورة كارين ارملة المرحوم المهندس نديم مطر واولادهما
رانيا زوجة غازي فرنجية وولداهما
اشقاؤها سيادة المطران بولس مطر رئيس اساقفة بيروت سابقا
يولا خيرالله ارملة المرحوم العميد الطيار خليل مطر واولادهما
رولا ابو سرحال ارملة المرحوم العميد ادوار مطر وابنتاهما
منصور زوجته جوسلين مطر وولادهما
شقيقتها جوزفين ارملة المرحوم عزيز مطر واولادهما
المحامية سميرة الياس مطر
ثوريا ارملة المرحوم سعيد اغناطيوس واولادهما
فريدة زوجة المهندس جورج ضاهر واولادهما
وعموم عائلات: ابو عيسى، مطر، ابو جمرة، فرنجية، ابو سرحال، اغناطيوس، ضاهر، وعموم عائلات الناعمة وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والرجاء فقيدتهم الغالية
نوال الياس مطر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 5 كانون الثاني 2024 في كنيسة مار الياس النعمة.
تقبل التعازي اليوم الخميس 4 الجاري في صالون كنيسة مار الياس الناعمة من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء وغدا الجمعة 5 الجاري قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 6 الجاري في صالون كنيسة مار الياس الناعمة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.