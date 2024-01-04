نوال الياس مطر

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زوجة الفقيدة حبيب عزيز ابو عيسىابنها هشام زوجته ريتا ابو جمرة وابنهما شربلابنتاها الدكتورة كارين ارملة المرحوم المهندس نديم مطر واولادهمارانيا زوجة غازي فرنجية وولداهمااشقاؤها سيادة المطران بولس مطر رئيس اساقفة بيروت سابقايولا خيرالله ارملة المرحوم العميد الطيار خليل مطر واولادهمارولا ابو سرحال ارملة المرحوم العميد ادوار مطر وابنتاهمامنصور زوجته جوسلين مطر وولادهماشقيقتها جوزفين ارملة المرحوم عزيز مطر واولادهماالمحامية سميرة الياس مطرثوريا ارملة المرحوم سعيد اغناطيوس واولادهمافريدة زوجة المهندس جورج ضاهر واولادهماوعموم عائلات: ابو عيسى، مطر، ابو جمرة، فرنجية، ابو سرحال، اغناطيوس، ضاهر، وعموم عائلات الناعمة وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والرجاء فقيدتهم الغاليةنوال الياس مطريحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 5 كانون الثاني 2024 في كنيسة مار الياس النعمة.تقبل التعازي اليوم الخميس 4 الجاري في صالون كنيسة مار الياس الناعمة من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء وغدا الجمعة 5 الجاري قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 6 الجاري في صالون كنيسة مار الياس الناعمة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.