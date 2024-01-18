تشييع الزميل مصطفى ياسين في بلدته بليدا

شيعت عائلة ياسين وبلدة بليدا الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" مصطفى موسى ياسين، الذي صلي على جثمانه صباح اليوم ، ووري في الثرى في جبانة البلدة.



يتقبل التعازي في بيروت يوم غد الجمعة من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساء في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب مركز أمن الدولة. ويقام له ذكرى الاسبوع يوم الاحد في 21 الحالي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف في حسينية البرجاوي – بئر حسن.

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