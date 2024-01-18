وفاة فنان لبناني شهير.. والسنيورة ينعيه

نعى الرئيس فؤاد السنيورة الفنان حسين ماضي، وهو رسام ونحات ونقاش ولاعب أشكال"، وأحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط والعالم العرب، الذي توفي اليوم.

واعتبر الرئيس السنيورة في بيان، أنَّ "لبنان والوطن العربي، وجمهور المحبين للفن والإبداع أينما كان، خسروا برحيل الفنان المبدع والمتألّق حسين ماضي، أحد أشهر الفنانين في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي خسارة فادحة، وذلك ولأنَّه برحيله يترك فراغاً كبيراً في عالم الفن والرسم والنحت".

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وأضاف: "أنَّ أعمال حسين ماضي الفنية تقارب أعمال وإبداعات كبار الفنانين في العالم، ولا تقل عنها، بل قد تكون اعماله في مقدمة ابداعات الرسامين والفنانين العالميين، وهي التي ستخلّد ذكراه على مدى عقود عديدة قادمة".



وختم: "نسأل الله تعالى أن يسبغ عليه فيضاً من غفرانه ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".



المصدر: الوكالة الوطنية