عدنان أحمد نور شاتيلا

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انتقل من دار الفناء الى دار البقاء فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالىعدنان أحمد نور شاتيلاوالدته المرحومة أنعام ميدانيوالدة أبنائه فرجينيا سادلرولده كريمبناته ياسمين زوجة نادر ناجيا، منى زوجة كريم نجا، ريما زوجة جان عونأشقاؤه المرحوم غسان، حسان زوجته زينة ناعورة، مروان زوجته فرح خياط، وماهر زوجته مسره قليلاتشقيقاته نجوى زوجة سليم شاتيلا وحنان زوجة عبدو عبد النوريُصلّى على جثمانه الطاهر عقب صلاة ظهر اليوم السبت الواقع 8 رجب 1445 هــ الموافق فيه 20 كانون الثاني 2024 في مسجد الحاج محمد البساتنة حيث يوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية، حرج بيروت.تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الأشرفية، شارع رشيد الدحداح، متفرع من شارع مونو مقابل كنيسة المخلص، بناية هيغو 43، الطابق 19، والثاني والثالث يومي الأحد والإثنين 21 و 22 كانون الثاني للرجال والنساء في فندق DUNES قاعة VERDUN BALL ROOM من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً.الراضون بقضاء الله وقدره: آل شاتيلا، ميداني، سادلر، ناجيا، نجا، عون، عبدالنور، ناعورة، خياط، قليلات وانسبائهم.