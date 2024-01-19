فكتور بترو طرزي

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زوجته: فيكتورين ايليا العيسىاولاده: بيتر زوجته كلوديا كساب واولادهما:فكتور والكسندرالينا زوجة نويل يونس واولادهما:تمارا ووليمكارلا زوجة مارك بيردثيسل واولادهما:ايريك ودانيالجواناعائلة شقيقه المرحوم سعد (في المهجر)عائلة شقيقته المرحومة فريدة نجار (في المهجر)عائلة شقيقته المرحومة عفاف ستافرو (في المهجر)وعموم عائلات: طرزي، العيسى، كساب، يونس، بيردثيسل، نجار، ستافرو، نجيم وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومفكتور بترو طرزيالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 16 كانون الثاني 2024 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم السبت 20 الجاري في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها وغداً الاحد 21 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.