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تعازي ووفيات

فكتور بترو طرزي

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:43
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زوجته: فيكتورين ايليا العيسى

اولاده: بيتر زوجته كلوديا كساب واولادهما:

فكتور والكسندرا

لينا زوجة نويل يونس واولادهما:

تمارا ووليم

كارلا زوجة مارك بيردثيسل واولادهما:

ايريك ودانيال

جوانا

عائلة شقيقه المرحوم سعد (في المهجر)
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عائلة شقيقته المرحومة فريدة نجار (في المهجر)

عائلة شقيقته المرحومة عفاف ستافرو (في المهجر)

وعموم عائلات: طرزي، العيسى، كساب، يونس، بيردثيسل، نجار، ستافرو، نجيم وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

فكتور بترو طرزي

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع فيه 16 كانون الثاني 2024 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم السبت 20 الجاري في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها وغداً الاحد 21 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
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