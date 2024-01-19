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تعازي ووفيات

روجيه طانيوس بوناصيف

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:44
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زوجة الفقيد كلوديا جورج فريجه

بناته ريا

ماي

لين

شقيقاه أندره زوجته جويل البير مجدلاني وعائلتهما

الان زوجته رانيا الياس عون وعائلتهما

شقيقتاه جيزيل زوجة نادي فغالي وعائلتهما

ميراي زوجة الدو بلوتي وعائلتهما
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وعموم عائلات بوناصيف، شلالا، فريجه، مجدلاني، عون، فغالي، بلوتي، عكره، صفير، شدياق وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي

روجيه طانيوس بوناصيف

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس 18 كانون الثاني 2024.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت 20 منه في كنيسة مارالياس، القنطاري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأحد 21 منه في صالون الكنيسة مارالياس، القنطاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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