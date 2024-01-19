روجيه طانيوس بوناصيف

Advertisement

زوجة الفقيد كلوديا جورج فريجهبناته ريامايلينشقيقاه أندره زوجته جويل البير مجدلاني وعائلتهماالان زوجته رانيا الياس عون وعائلتهماشقيقتاه جيزيل زوجة نادي فغالي وعائلتهماميراي زوجة الدو بلوتي وعائلتهماوعموم عائلات بوناصيف، شلالا، فريجه، مجدلاني، عون، فغالي، بلوتي، عكره، صفير، شدياق وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغاليروجيه طانيوس بوناصيفالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس 18 كانون الثاني 2024.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت 20 منه في كنيسة مارالياس، القنطاري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأحد 21 منه في صالون الكنيسة مارالياس، القنطاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.