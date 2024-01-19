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تعازي ووفيات

طلال عبد الهادي الشلبي (الچلبي)

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:45
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بسم الله الرحمن الرحيم

"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

[صدق الله العظيم]

بقلوب يملؤها الحزن ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله

طلال عبد الهادي الشلبي (الچلبي)
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زوجته الدكتورة مها كاظم الخليل

أولاده ريم أولادها جاد، هادي ونور

بيريهان أولادها تيودور، اريستيد، ايبوليت وتلما

بشارابنته كرما

أشقاؤه عائلة المرحوم رشدي

المرحوم الدكتور حسن

عائلة المرحوم جواد وزوجته ليلى الأزري

عائلة المرحوم الدكتور احمد زوجته ليلى عسيران

عائلة حازم وزوجته ليلى بيضون

شقيقاته ثمينة ارملة الدكتور صالح البصام وعائلتها

المرحومة رئيفة زوجة المرحوم الدكتور عبد الأمير العلاوي وعائلتها

المرحومة نجلا زوجة المرحوم عبد اللطيف آغا جعفر وعائلتها

يصلى على جثمان الفقيد الطاهر ويوارى الثرى في مقام السيدة زينب، دمشق.

تقبل التعازي يومي الإثنين 22 والثلثاء 23 كانون الثاني 2024 في فندق كمبنسكي، سمرلاند، الجناح، بيروت من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.

الراضون بقضاء الله وقدره آل الشلبي، الخليل، خليل، كوشان، البصام، علاوي، آغا جعفر، الأزري، عسيران، بيضون وحيدر
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