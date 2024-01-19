طلال عبد الهادي الشلبي (الچلبي)

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بسم الله الرحمن الرحيم"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون"[صدق الله العظيم]بقلوب يملؤها الحزن ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اللهطلال عبد الهادي الشلبي (الچلبي)زوجته الدكتورة مها كاظم الخليلأولاده ريم أولادها جاد، هادي ونوربيريهان أولادها تيودور، اريستيد، ايبوليت وتلمابشارابنته كرماأشقاؤه عائلة المرحوم رشديالمرحوم الدكتور حسنعائلة المرحوم جواد وزوجته ليلى الأزريعائلة المرحوم الدكتور احمد زوجته ليلى عسيرانعائلة حازم وزوجته ليلى بيضونشقيقاته ثمينة ارملة الدكتور صالح البصام وعائلتهاالمرحومة رئيفة زوجة المرحوم الدكتور عبد الأمير العلاوي وعائلتهاالمرحومة نجلا زوجة المرحوم عبد اللطيف آغا جعفر وعائلتهايصلى على جثمان الفقيد الطاهر ويوارى الثرى في مقام السيدة زينب، دمشق.تقبل التعازي يومي الإثنين 22 والثلثاء 23 كانون الثاني 2024 في فندق كمبنسكي، سمرلاند، الجناح، بيروت من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.الراضون بقضاء الله وقدره آل الشلبي، الخليل، خليل، كوشان، البصام، علاوي، آغا جعفر، الأزري، عسيران، بيضون وحيدر