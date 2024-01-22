انتقل إلى رحمته تعالى، الشاب ربيع شربل القدوم، اليوم الإثنين 22-1-2024، متمماً واجباته الدينية.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الساعة الثالثة من بعد يوم غدّ الثلاثاء، في كنيسة سيدة النجاة الكفر - جبيل.