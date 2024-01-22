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تعازي ووفيات
ربيع شربل القدوم
Lebanon 24
22-01-2024
|
08:52
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انتقل إلى رحمته تعالى، الشاب ربيع شربل القدوم، اليوم الإثنين 22-1-2024، متمماً واجباته الدينية.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الساعة الثالثة من بعد يوم غدّ الثلاثاء، في كنيسة سيدة النجاة الكفر - جبيل.
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