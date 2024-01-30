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تعازي ووفيات

رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:08
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غيّب الموت اليوم رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا، أحد صاحبيْ جريدة الصفا الرقمية في لبنان، بعد معاناة مع المرض، عن ثمانية وستين عاماً.
كان الراحل مقيماً في فرنسا منذ الثمانينيات حيث أسس فيها مع شقيقه أكرم مجموعة من الشركات التي نشطت في مجالات متعددة، من بينها بناء السفن والعقارات والإعلام والطاقة البديلة.
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ولد اسكندر صفا في جونيه ودرس في مدرسة القلب الأقدس للإخوة المريميين في جونية ثم في مدرسة الإخوة المريميين الشانفيل، بعدها حاز شهادة في الهندسة المدنية من الجامعة الأميركية في بيروت ثم شهادة الماسترز في إدارة الأعمال من معهد INSEAD في باريس.
 
متزوج من السيدة كلارا مارتينز تيدي ولهما ولدان، أكرم وأليهاندرو.
 
تقام الصلاة لراحة نفسه في فرنسا. وسيعلن لاحقاً عن ترتيبات للتعازي في لبنان.
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