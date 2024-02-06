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تعازي ووفيات
البقاع وتعلبايا شيعا والد النائب الحشيمي بمأتم رسمي
Lebanon 24
06-02-2024
|
10:00
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شيع البقاع وبلدة تعلبايا ملحم ابراهيم الحشيمي، والد النائب الدكتور بلال الحشيمي بمأتم رسمي مهيب، شارك فيه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قبلان قبلان، ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد فوج التدخل السادس العميد دافيد بشعلاني، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري رئيس شعبة المعلومات في الامن العام منطقة البقاع المقدم أحمد الميس، الرائد حسين الطفيلي ممثلا مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، شخصيات رسمية وعسكرية وامنية وسياسية واجتماعية واهلية وبلدية واختيارية في البقاع.
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وأمّ الصلاة على الراحل في مسجد الورد، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، الذي تحدث عن مزايا الراحل الذي "أسس عائلة كريمة في البقاع لها بصماتها السياسية والطبية والعلمية وكان من خيرة أبناء هذا البقاع، آمن به واستثمر به وكان منزله مفتوحا لكل البقاعيين ومرجعا صالحا".
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