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تعازي ووفيات

جديدة الفاكهة تودّع الفنان صبحي العيط

Lebanon 24
09-02-2024 | 07:40
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شيعت بلدة جديدة الفاكهة الفنان والمدير السابق لـ"إذاعة لبنان" صبحي العيط بمأتم حاشد، كما أمّ الصلاة على الجثمان الشيخ حسن المسلماني، بعدها وري في الثرى بمدافن العائلة. 
 
الجدير بالذكر أن الراحل هو ممثل تلفزيوني وإذاعي ومسرحي. 
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برز في دبلجة المسلسلات والبرامج الوثائقية والرسوم المتحركة.
ولد في مدينة طرابلس اللبنانية عام 1939. بدأ مسيرته الفنية في الإذاعة اللبنانية عام 1960، ثم انتقل إلى التلفزيون اللبناني عام 1964. شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كما شارك في دبلجة العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية.
ومن أشهر أعماله أهلًا ساندي بل (1981) وجريندايزر (1977) ويوسف الصديق (2009) وعازف الليل (1978).
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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