والد الزميلة لينا غانم في ذمة الله

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توفي ملحم امين غانم والد الزميلة لينا غانم.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الاحد في 11 من الحالي، في كنيسة مار شليطا - كفرحتنا - البترون. تقبل التعازي اليوم من الواحدة حتى السادسة مساء ويوم غد الاحد من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، في صالون كنيسة مار شليطا، ويوم الاثنين في 12 من الحالي في صالون كنيسة السيدة الوردية الرعائية - زوق مصبح، من الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساء.أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من الزميلة غانم وعائلتها بأحر التعازي، راجية الله ان يسكنه الاخدار السماوية.