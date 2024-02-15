صحافي لبناني في ذمة الله

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غيب الموت الصحافي طوني حنا شمعون عضو مجلس نقابة المحررين سابقا عضو مجلس الرابطة المارونية سابقا.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة، في كنيسة ما نوهرا تحويطة النهر – فرن الشباك، ثم ينقل جثمانه بعد الصلاة إلى مسقط رأسه سرعين التحتا، حيث تقام صلاة وضع البخور الثانية والنصف بعد الظهر، في كنيسة مار الياس، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة، وتقبل التعازي في صالون الكنيسة.تقبل التعازي يوم غد في صالون كنيسة مار نوهرا تحويطة النهر ابتداء من العاشرة صباحا.كما تقبل التعازي، بعد غد السبت في صالون كنيسة مار نوهرا تحويطة النهر، ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.