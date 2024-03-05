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تعازي ووفيات

المفتي زكريا واصل تقبل التعازي بوالده

Lebanon 24
05-03-2024 | 01:53
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واصل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا وعائلته لليوم الثالث تقبل التعازي بوالده العلامة الدكتور محمد بكار زكريا.
وقد تلقى اتصالات هاتفية من كل من :الرئيس سعد الحريري، رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الحلبي، المفتش العام في مديرية الأوقاف الإسلامية الدكتور أسامة حداد، رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت ميقاتي، رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية" و"إمكان" الشيخ أحمد هاشمية، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سابقا علي طليس، رئيس جمعية "الاتحاد" الشيخ حسن قاطرجي، ألامين العامل" جماعة عباد الرحمن" الدكتور أحمد حوري. 
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كما تلقى برقيات تعزية من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بيت الزكاة والخيرات -طرابلس. 
وحضر إلى منزل آل زكريا معزيا على التوالي: مفتي عكار الشيخ زيد زكريا يرافقه رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة،راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف يرافقه خوراسقف عكار الياس جرجس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا بمدير مكتبه مقبل ملك وعبد الرزاق القرحاني ومدير القطاع الديني في جمعية "العزم" مروان شندب، النائب جهاد الصمد، المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار،  مدير كلية الشريعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن الرفاعي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد الشاتي ، الشيخ حسن حامد و أحمد الهضام من المجلس الاسلامي العلوي، يحيى المصري ممثلا الوزير السابق محمد شقير، النائبان السابقان نضال طعمة  واسعد هرموش، القاضي طارق صادق، مدير مخابرات الشمال العميد نزيه البقاعي على رأس وفد من الضباط، المستشار محمد خالد الزعبي،  مدير جامعة LIU الدكتور خلدون ايوب، العميد خالد السبسبي على رأس وفد من آل السبسبي، العميد احمد العمري، العميد المتقاعد ابراهيم مرعب، المشايخ ابناء الشيخ مسعود الزعبي، وفد الجامعة المرعبية برئاسة المحامي وسيم المرعبي، وفد منسقية المستقبل في عكار، الدكتور محمد علم الدين مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية سابقا ، وفد من جمعيتي "الارشاد والاصلاح" و"التآلف الخيرية" يتقدمهم المهندس محمد هاشم خضر، منشد الشارقة عبدالله العمري، حسن السلوم ، الشيخ عبد السلام الحراش، الشيخ مصباح ناصر الدين على رأس وفد من عشائر البقاع  آل الهق ، وفد من وادي خالد يتقدمهم الدكتور بري الاسعد، وفد من البيرة يتقدمهم الدكتور ابراهيم مرعب، ورؤساء بلديات واساتذة واطباء ومديرو مدارس ومحامون ووفود شعبية من المنية والضنية وديرعمار والجومة والدريب والقيطع وأكروم ووادي خالد ومختلف المناطق اللبنانية.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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